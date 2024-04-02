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02 апреля, 19:30

Политика

Новости мира: ЕС требует привлечь виновных в ударе по колонне с гумпомощью в Газе

Новости мира: ЕС требует привлечь виновных в ударе по колонне с гумпомощью в Газе

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Власти Евросоюза требует привлечь к ответственности виновных в ударе по колонне с гуманитарной помощью в Газе. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. В результате удара по мирному конвою с продуктами погибли в том числе граждане Австралии, Великобритании, Палестины и Польши, а также сотрудник с двойным гражданством США и Канады. Премьер-министр Израиля назвал это трагическим происшествием и непреднамеренным ударом по невинным людям.

Посольство России в Стамбуле сообщило, что россиян нет среди пострадавших от пожара в жилом доме в центре города. По предварительной информации, возгорание в здании началось на первом этаже. Там располагался ночной клуб, в котором шел ремонт. В результате пожара 25 человек погибли и трое пострадали. Причины ЧП устанавливаются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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