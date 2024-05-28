Хуснуллин призвал пересмотреть подход к постановке в очередь на бесплатное жилье в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал обновить подход к постановке в очередь на получение бесплатного жилья в стране. Об этом сообщает ТАСС.

"Нам надо все-таки еще раз набраться мужества, проверить все подходы и очередности. Потому что из опыта целого ряда регионов, когда мы начинали проверять, кто стоит в очереди, 20–30% отпадает", – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в 20–30% случаев люди стояли в очереди, имея при этом доход, одну или несколько квартир.

В заключение Хуснуллин добавил, что ежегодно правительство выделяет около 10 миллиардов рублей на жилье для детей-сирот. Еще 80 миллиардов направляют регионы.

Ранее правительство РФ утвердило механизм выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет. В 2024 году дети-сироты могут использовать сертификат на покупку жилья или погашение ипотечного кредита. Заявление на получение сертификата можно подать в МФЦ лично или дистанционно, а также в личном кабинете на портале госуслуг.

