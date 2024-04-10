Москвичи приватизировали около 60 тысяч квартир с 2019 года

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Горожане приватизировали порядка 60 тысяч квартир за последние пять лет, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с начала 2024 года москвичи заключили с городом свыше 3 тысяч договоров на приватизацию жилья. Приобрести квартиру могут только граждане, которые занимают ее по договору социального найма.

"Это позволит им свободно распоряжаться имуществом: продавать, дарить, завещать или оставлять в залог", – отметил заммэра.

Ефимов подчеркнул, что владельцы квартир могут пользоваться другими правами, которых нет у нанимателей. Они могут оформить общую долевую собственность на нежилые помещения в многоквартирном здании и земельный участок под ним.

Согласно федеральному закону с февраля 2017 года бесплатная приватизация жилья стала бессрочной.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что в Москве осталось 256 тысяч неприватизированных квартир.

"Это около пяти процентов от общего размера столичного жилого фонда, который насчитывает около 5,4 миллиона помещений", – прокомментировал Гаман.

Ранее Ефимов сообщил, что за 6 месяцев 2023 года жители Москвы приватизировали 6,8 тысячи квартир. Подать документы на приватизацию жилья можно лично – в МФЦ и онлайн – на портале мэра и правительства Москвы.

