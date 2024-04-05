Эксперты рассказали об удешевлении жилья на вторичном рынке в Москве с 1 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Некоторые квартиры на вторичном рынке Москвы должны подешеветь с 1 мая, уверен директор направления "Вторичный рынок" одного из агентств по продаже недвижимости Сергей Шлома, сообщает Life.ru.

"Сейчас многие говорят о том, что цена продажи стала снижаться. По нашим данным, стоимость реально оцененных объектов за три месяца этого года практически не изменилась", – указал он.

Сейчас квадратный метр на "вторичке" в районах старой Москвы в среднем оценивается в 282 тысячи рублей с ростом на 0,9% за квартал. Однако это можно назвать символическим ростом, уверен эксперт. Такую динамику он объяснил "вымыванием" более дешевых предложений, так как в выборке остаются более дорогие квартиры.

Однако в феврале и марте 2024 года в наиболее дешевых районах Москвы появился тренд на небольшое удешевление жилья, считает Шлома. Однако этот показатель не превышает 2%. По его данным, рынок недвижимости будет уменьшаться примерно на 1% в месяц.

"В зависимости от категории жилья наибольшее снижение цен ожидается на квартиры, которые финансируются через ипотечные кредиты под высокие проценты. С другой стороны, если Центробанк примет решение о снижении ключевой ставки, что приведет к уменьшению ставок по ипотеке, это может стимулировать спрос и поддержать цены на определенном уровне", – уверен аналитик Сергей Раманинов.

По мнению директора рынков РФ и СНГ другой фирмы Валерия Тумина, затишье на рынке недвижимости случится летом 2024 года. Оно должно традиционно начаться в мае, указал он. Поэтому Тумин ожидает, что вторичный рынок жилья в Москве может упасть в пределах 3–5%.

Ранее директор одной из строительных компаний Виктор Лукин заявил, что в ситуации, когда доступность ипотеки и цены на вторичное жилье снижаются, выгоднее всего покупать недвижимость на вторичном рынке. По его мнению, это позволит тем, кто хочет получить выгоду в настоящий момент, купить квартиры по наиболее низкой цене.