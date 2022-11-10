Квартиры в Москве получили 6,7 тысячи детей-сирот за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За 10 лет квартиры в Москве 6,7 тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.

По словам главы ведомства Максима Гамана, в этом году квартиры получат еще не менее 900 детей-сирот, проживающих в столице и достигших совершеннолетия. Он подчеркнул, что власти продолжают выполнять все обязательства и ведут работу в плановом режиме.

Гаман добавил, что в рамках столичной программы "Жилище" все дети-сироты, по которым были приняты положительные решения комиссии по решению жилищных вопросов, получат от города благоустроенные жилые помещения.

Ранее сообщалось, что дети-сироты, не получившие от страны жилье до своего 23-летия, возможно, смогут получать сертификаты на получение квартиры или погашение ипотечного кредита. Инициативу должны одобрить в Минпросвещения, Минстрое и других ведомствах.

По словам вице-спикера нижней палаты парламента Анны Кузнецовой, на данный момент в стране есть порядка 300 тысяч россиян, которые находятся в очереди на получение жилья, 87 тысяч из которых перешли порог своего 23-летия. Она добавила, что в текущем году количество сирот, которые стоят на учете, увеличилось на 5,1%.

Помимо этого, правительство еще не подсчитало количество детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Но, отметила вице-спикер, скорость сокращения очередей пока что невысокая.

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