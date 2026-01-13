Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 15:19

Культура

Экземпляр романа Достоевского "Бесы" 1935 года откроет аукционный год "Литфонда"

Фото: ТАСС/Репродукция ТАСС

Аукционный дом "Литфонд" 15 января проведет первые торги, открыв сезон каталогом редких книг, автографов, фотографий и исторических документов, в том числе экземпляром романа Федора Достоевского "Бесы". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Центральное место в коллекции занимает одно из самых загадочных и мифологизированных изданий советской эпохи – роман Федора Достоевского "Бесы", вышедший в 1935 году в издательстве Academia под редакцией и со вступительной статьей литературного критика Льва Гроссмана, а также с предисловием Петра Парадизова и офортами Сарры Шор", – говорится в сообщении аукционного дома.

На торги попадет первый том из планировавшегося двухтомного издания. На данный момент ставка составляет 1 миллион 200 тысяч рублей.

Также на аукционе будет выставлен рукописный сборник "Собрание разных стихотворений" 1840 года, в котором представлены произведения Александра Пушкина, Василия Жуковского, князя Дмитрия Кропоткина, Аполлона Майкова и других авторов. Минимальная ставка – 100 тысяч рублей.

Кроме того, "Литфонд" представит на торги фотографии с участием таких выдающихся личностей, как Федор Шаляпин, Руджеро Леонкавалло, Леопольд Ауэр, Цезарь Кюи, Клод Дебюсси и Гюстав Шарпантье, со стартовой ценой в 180 тысяч рублей.

Отдельными слотами появятся фотоальбом из архива потомков Иосифа Сталина – дочери Светланы Аллилуевой и ее детей, и гравюра первой половины XVII века – карта Московии, изданная в Амстердаме Виллемом Блау.

Кроме того, в каталог вошли девять рисованных шаржей советского скульптора Евгения Вучетича, выполненных на пленуме ЦК КПСС в 1963 году, с начальной ценой в 100 тысяч рублей, а также письмо Михаила Зощенко 1934 года писателю Леониду Соболеву, которое оценено в 60 тысяч рублей.

Ранее первый выпуск комикса "Супермен" 1939 года, в котором главный герой впервые выступил в качестве сольного персонажа, был продан на аукционе Heritage за 9,12 миллиона долларов. Уточнялось, что уникальный экземпляр хранился на чердаке дома в коробке с газетными вырезками.

Таким образом, был побит рекорд, когда комикс с участием Супермена ушел с молотка за 6 миллионов долларов.

Читайте также


культура

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика