Экземпляр романа Достоевского "Бесы" 1935 года откроет аукционный год "Литфонда"

Аукционный дом "Литфонд" 15 января проведет первые торги, открыв сезон каталогом редких книг, автографов, фотографий и исторических документов, в том числе экземпляром романа Федора Достоевского "Бесы". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Центральное место в коллекции занимает одно из самых загадочных и мифологизированных изданий советской эпохи – роман Федора Достоевского "Бесы", вышедший в 1935 году в издательстве Academia под редакцией и со вступительной статьей литературного критика Льва Гроссмана, а также с предисловием Петра Парадизова и офортами Сарры Шор", – говорится в сообщении аукционного дома.

На торги попадет первый том из планировавшегося двухтомного издания. На данный момент ставка составляет 1 миллион 200 тысяч рублей.

Также на аукционе будет выставлен рукописный сборник "Собрание разных стихотворений" 1840 года, в котором представлены произведения Александра Пушкина, Василия Жуковского, князя Дмитрия Кропоткина, Аполлона Майкова и других авторов. Минимальная ставка – 100 тысяч рублей.

Кроме того, "Литфонд" представит на торги фотографии с участием таких выдающихся личностей, как Федор Шаляпин, Руджеро Леонкавалло, Леопольд Ауэр, Цезарь Кюи, Клод Дебюсси и Гюстав Шарпантье, со стартовой ценой в 180 тысяч рублей.

Отдельными слотами появятся фотоальбом из архива потомков Иосифа Сталина – дочери Светланы Аллилуевой и ее детей, и гравюра первой половины XVII века – карта Московии, изданная в Амстердаме Виллемом Блау.

Кроме того, в каталог вошли девять рисованных шаржей советского скульптора Евгения Вучетича, выполненных на пленуме ЦК КПСС в 1963 году, с начальной ценой в 100 тысяч рублей, а также письмо Михаила Зощенко 1934 года писателю Леониду Соболеву, которое оценено в 60 тысяч рублей.

