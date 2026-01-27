Форма поиска по сайту

27 января, 09:09

Город

Более 15 помещений для бизнеса выставлены на торги в Бирюлеве Восточном

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Город выставил на торги 19 коммерческих помещений свободного назначения в районе Бирюлево Восточное. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он отметил, что объекты расположены в 4 современных домах на 6-й Радиальной улице. Их площадь составляет от 48,5 до 122,4 квадратного метра. Помещения находятся на первых этажах, имеют отдельные входы и подключены к основным инженерным коммуникациям.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 февраля. Сами аукционы состоятся 10-го числа на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее столица выставила на торги коммерческое помещение в многоквартирном доме на Южнобутовской улице. Площадь объекта – 210,3 "квадрата". Лот имеет свободное назначение, в связи с чем может использоваться для реализации любых бизнес-проектов.

"Торги Москвы": объекты в САО

