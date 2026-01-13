Форма поиска по сайту

13 января, 14:54

Происшествия

В аэропорту Пулково опровергли информацию об упавшем под самолет сотруднике

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В аэропорту Пулково опровергли информацию об упавшем под самолет сотруднике. Пост об этом появился в телеграм-канале компании "Воздушные Ворота Северной Столицы", которая управляет воздушной гаванью.

Сразу несколько СМИ ранее писали, что один из сотрудников аэропорта якобы упал под самолет во время осмотра воздушного судна.

Однако, как указали в компании, специалист по обслуживанию самолетов просто поскользнулся на территории авиагавани. Инцидент произошел еще 9 января. В результате у мужчины выявили закрытый перелом. В настоящее время он проходит лечение.

"Никакого взаимодействия в этот момент с самолетом не осуществлялось", – подчеркивается в сообщении.

В связи с этим представители компании попросили проверять информацию перед публикацией.

Ранее в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха рекламный щит упал на пассажиров в зоне вылета. В результате погибла гражданка Казахстана, еще две женщины получили легкие травмы. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

