Yonhap: в Южной Корее из-за обрушения на электростанции погибли три человека

Фото: 123RF.com/tsuguliev (https://ru.123rf.com/profile_tsuguliev)

Три человека погибли в результате обрушения котельной на ТЭЦ в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на спасателей.

Тела трех рабочих были найдены под завалами. При этом двух человек удалось спасти. Поиски еще четырех граждан продолжаются, из них двое, по предварительным данным, погибли.

Обрушение 60-метровой бойлерной башни произошло при демонтаже старого здания котельной на ТЭЦ в городе Ульсан днем 6 ноября. Всего в этот момент там находились девять человек.

Премьер республики Ким Мин Сок потребовал от правоохранителей и спасателей мобилизовать всех сотрудников и привлечь к поисковой операции технику для вызволения людей, которые оказались под завалами.

Ранее часть средневековой башни обрушилась на Императорских форумах в центре Рима 3 ноября. Архитектурное сооружение находилось на реконструкции. Позже произошло повторное обрушение, которое сопровождалось облаком каменной пыли.

В результате четыре строителя пострадали. Спустя почти 11 часов после обрушения спасатели достали из-под завалов двух румынских рабочих.

Одного из них доставили в больницу, где он впоследствии умер. Второй строитель получил легкие травмы, его жизни ничего не угрожает. Башня после случившегося была признана аварийной.