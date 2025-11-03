Четыре человека пострадали в результате обвала исторической башни в центре Рима

Фото: ТАСС/Zuma

Четыре человека пострадали в результате обвала исторической башни на Императорских форумах в центре Рима. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о строителях, работавших на реконструкции объекта. Кроме того, пожарные предполагают, что под завалами внутри башни может находиться еще один человек.

Об инциденте стало известно днем 3 ноября. СМИ сообщали, что архитектурное сооружение находилось на реконструкции. Из-за инцидента движение в районе перекрыто, пешеходам запрещено проходить.

Спустя 1,5 часа произошло новое обрушение средневековой башни Конти, сопровождавшееся облаком каменной пыли, которое накрыло толпу очевидцев и журналистов. В связи с этим правоохранители расширили зону оцепления, а на место происшествия прибыла машина скорой помощи.