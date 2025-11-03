График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 14:48

Corriere della Sera: историческая башня обвалилась на Императорских форумах в Риме

Историческая башня обвалилась на Императорских форумах в Риме – СМИ

Фото: 123RF.com/javimartin

Часть исторической башни обрушилась на Императорских форумах в самом центре Рима. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным издания, в настоящее время под обломками ищут пострадавших.

В свою очередь, агентство ANSA уточняет, что архитектурное сооружение находилось на реконструкции. Из-за инцидента движение в районе перекрыто, пешеходам запрещено проходить.

Ранее шестиэтажный дом обвалился в городе Гебзе, расположенном в 60 километрах от Стамбула. Инцидент произошел во время прокладки линии метро. В доме проживали семь человек, однако информации о пострадавших не поступало.

До этого в Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале обрушилась часть крыши. По словам главы администрации Красногвардейского района Андрея Хорта, обрушился фрагмент надземной парковки. Сведений о пострадавших не поступало, инцидентом заинтересовались сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры.

