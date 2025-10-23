Потолок обрушился в детской больнице в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Потолок обрушился на третьем этаже хирургического отделения Детской городской клинической больнице № 1 в Новосибирске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел днем 23 октября. По данным ведомства, обрушился не только потолок, но и часть крыши. Из хирургического отделения было эвакуировано 46 детей.

В прокуратуре обратили внимание, что здание было построено в 1952 году, а капитальный ремонт крыши осуществлялся в 2019-м.

Сотрудники ведомства уже выдвинулись на место происшествия, чтобы установить все обстоятельства ЧП. Прокуратура также организовала проверку.

По данным телеканала "360", утром в потолке медучреждения была обнаружена трещина. Врачи успели вывести всех пациентов из палат до обрушения конструкций. Как рассказал один из очевидцев, некоторых из больных перевели в другое отделение, а остальных отправили домой.

В результате случившегося никто из детей и персонала не пострадал, однако две девочки вдохнули пыль, что вызвало у них кашель.

Ранее потолок частично обрушился в подъезде жилого дома в селе Поярково Амурской области. По данным регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности, упавшая часть конструкций находилась над лестницей, ее завалило обломками.

Прибывшие пожарные очистили пролеты. Никто из жильцов не пострадал, их расселили по родственникам.