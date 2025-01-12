СК возбудил дело после обрушения потолка в здании бассейна школы во Владивостоке

Фото: телеграм-канал "Следком Приморья"

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в здании бассейна школы №72 во Владивостоке. Об этом сообщает сообщает СУСК России по региону в телеграм-канале.

"По данному факту следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", – указано в сообщении.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. В ходе работы сотрудники СКР допросили директора школы и изъяли документацию.

Ранее в мэрии Владивостока сообщили, что потолок обрушился в отдельно стоящем здании бассейна школы. При этом никто не пострадал, детей в бассейне не было.