Потолок рухнул в торговом центре в Нягани из-за сильного ливня

Фото: телеграм-канал "Иван Ямашев"

Часть потолка обрушилась после сильного ливня в торговом центре "Оазис Плаза" в Нягани Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев в своем телеграм-канале.

Ранее в населенном пункте прошел шквалистый ливень, который затопил придомовые территории, парковки, подъезды и улицы.

Ямашев подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал. При этом устранением последствий занимается собственник торгового объекта.

Как уточнили в пресс-службе администрации ТЦ, обрушение произошло в зоне фуд-корта. Из-за ливня вода деформировала часть подвесного потолка, но кровля и основные конструкции здания остались целы.

Ранее в Волгограде обрушился купол гастролирующего цирка-шапито. Купол не выдержал и рухнул из-за проливного дождя и шквалистого ветра, порывы которого превышали 20 метров в секунду.

Жертв и пострадавших нет. В момент происшествия внутри цирка никого не было. Сотрудники и животные находятся в безопасности. Отмечалось, что конструкции цирка были исправны.