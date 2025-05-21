В Волгограде обрушился купол цирка-шапито из-за ветра и ливня

Фото: vk.com/Oblvesti.ru новости Волгограда и области

В Волгограде обрушился купол гастролирующего цирка-шапито из-за сильного ветра и ливня. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на страницу "Цирка на воде "Шевченко-Шоу" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел 20 мая в 23:20 по местному времени. Купол не выдержал и рухнул из-за проливного дождя и шквалистого ветра, порывы которого превышали 20 метров в секунду.

В учреждении уточнили, что жертв и пострадавших нет. В момент происшествия внутри цирка никого не было. Сотрудники и животные находятся в безопасности.

Отмечается, что конструкции цирка были исправны. Выступления труппы в Волгограде отменены, проводится оценка ущерба.

Ранее трибуны передвижного цирка обрушились в Самарской области. В результате пострадали восемь человек. Троих госпитализировали, еще пятеро самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По словам одной из зрительниц, обрушение произошло из-за людей, которые торопились на представление и искали свои места.