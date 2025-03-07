Пять человек пострадали при обрушении сидений в цирке в Самарской области

Фото: телеграм-канал "112"

Пять человек, в том числе три ребенка, пострадали в населенном пункте Нефтегорск Самарской области в результате обрушения шести рядов сидений в передвижном цирке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Прибывшие сотрудники ведомства выявили обрушения сидений, на которых находились около 20 человек. Погибших в результате инцидента нет, добавили в МЧС.

Ранее в передвижном цирке в Ангарске пантера напала на трехлетнего ребенка. Мальчика привел отец, чтобы сфотографировать его с животным, однако то набросилось на ребенка. Пострадавший с телесными травмами был доставлен в больницу. По словам матери мальчика, ее сын получил рваные раны головы и спины, также у него были расцарапаны рука и нога.

Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку для выяснения обстоятельств. В свою очередь, журналисты выяснили, что пантера не была задействована в представлениях цирка и принадлежала одному из дрессировщиков.