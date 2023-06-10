Семь человек попали в больницу после обрушения трибуны цирка в Ленобласти

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В поселке Лесколово Всеволожского района Ленинградской области обрушилась трибуна передвижного цирка. Семь человек находятся на обследовании в больнице, пятеро из них – несовершеннолетние. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на областных властей.

В региональном управлении МЧС отметили, что сообщение о происшествии поступило в 18:35. Все зрители, а именно 120 человек, эвакуировались самостоятельно. Уточняется, что пострадала одна девочка 2017 года рождения, у нее перелом ноги.

30 мая зрительская трибуна обрушилась из-за сильного ветра в Ростове-на-Дону. ЧП произошло во время проведения областных соревнований по футболу на территории Гребного канала. 1 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону подростка доставили в Москву