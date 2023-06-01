СК возбудил уголовное дело после обрушения трибун в Ростове

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) России по Ростовской области возбудило уголовное дело после обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления ведомства.

По версии следствия, заранее зная об ухудшении погодных условий, организаторы мероприятия не позаботились о его переносе, а также не проверили техническое состояние трибун должным образом. Помимо этого, ответственные за проведение встречи не провели экстренную эвакуацию посетителей.

Личности ответственных за мероприятие должностных лиц Спортивной школы олимпийского резерва № 5 еще не установлены. После выяснения данных об организаторах их привлекут к ответственности по уголовному делу о халатности. Следствие по факту произошедшего продолжается.

Зрительская трибуна обрушилась в связи с сильным ветром 30 мая. ЧП произошло во время проведения областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону.

В результате происшествия погибла одна женщина. Еще 36 человек обратились за медицинской помощью, 26 из них, в том числе 24 ребенка, продолжают находиться в больницах.

После произошедшего в Ростове-на-Дону запретили проводить массовые мероприятия при неблагоприятных погодных условиях. Распоряжение направили во все региональные подведомственные учреждения.



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