Двадцать шесть пострадавших в результате ЧП в Ростове остаются в больницах

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

После обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону в больницах остаются 26 пострадавших. Об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

По словам Тюрина, в результате ЧП за медпомощью обратились 36 человек, включая 24 детей.

"В настоящее время в лечебные учреждения региона госпитализированы 19 детей и семь взрослых", – цитирует РИА Новости замминистра.

Он отметил, что во вторник, 30 мая, необходимую помощь получили и находятся на амбулаторном наблюдении трое детей и четверо взрослых. В среду, 31 мая, на амбулаторное лечение перевели двоих детей и одного взрослого.

По словам Тюрина, в состоянии средней степени тяжести сейчас находятся шестеро взрослых. Один человек в стабильно тяжелом состоянии после операции в отделении анестезиологии и реанимации.

Помимо этого, трое детей остаются в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, однако наблюдается положительная динамика. Еще 15 детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Один ребенок – в удовлетворительном состоянии.

Замминистра уточнил, что состояние тяжелых пациентов удалось стабилизировать.

Во вторник, 30 мая, зрительская трибуна обрушилась в связи с сильным ветром. ЧП произошло во время проведения областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ребенок, который находился в тяжелом состоянии, стабилен. Кроме того, СМИ выяснили, что после ЧП есть погибшие – одна женщина.

