Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.

"По состоянию на 19:10 по московскому времени в результате опрокидывания трибуны пострадал 21 человек, из них 15 детей и 6 взрослых (в том числе одна погибшая женщина. – Прим. ред.)", – уточнили в региональном главке МЧС.

По данным детского отделения 20-й городской больницы Ростова-на-Дону, в медучреждение поступили 17 пострадавших детей. Однако пострадавшие все еще поступают в больницу.

В свою очередь, следственное управление СК РФ по Ростовской области завело уголовное дело по факту случившегося. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что дело возбудили в соответствии с пунктом "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").

Во вторник, 30 мая, зрительская трибуна обрушилась из-за ветра при проведении областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону. Сообщение о ЧП поступило в 16:25 по московскому времени. Глава городской администрации Алексей Логвиненко заявил, что пострадавших отвезли в городские медучреждения.