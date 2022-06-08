Восемь человек пострадали при обрушении подвесного моста в Мексике

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Восемь человек, включая мэра Хосе Луиса Уриостеги Сальгадо, пострадали при обрушении подвесного моста в Мексике. Об этом сообщает издание Excelsior.

ЧП произошло во вторник, 7 июня. Деревянная конструкция рухнула во время мероприятия по открытию маршрута в одном из парков в ущелье Аманалько. В момент происшествия на мосту стояли порядка 20 человек, они упали на камни с высоты около трех метров.

Все пострадавшие были доставлены в медучреждения. Двое из них получили тяжелые травмы и открытые переломы, в том числе супруга мэра.

По данным местных СМИ, мэр пострадал несильно и чувствует себя хорошо. Кроме того, он попросил прокуратуру по борьбе с коррупцией выяснить все обстоятельства случившегося, чтобы уточнить, не стало ли мошенничество со стороны прошлой администрации причиной ЧП.

Известно, что на данном маршруте велись ремонтные работы в течение трех лет из-за трещин в пролетах, которые появились в результате землетрясения в сентябре 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае обрушился мост через реку Иль. Инцидент произошел в Северском районе недалеко от Ильского городского поселения. По словам очевидцев, конструкция начала рушиться после того, как по ней проехал грузовой автомобиль.

