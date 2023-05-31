Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове увеличилось до 36 человек

Фото: телеграм-канал "Ростовский Следком"

Число пострадавших при обрушении зрительских трибун на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону возросло до 36 человек, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом сообщает РИА Новости.

"В Ростове и Батайске обратились (к медикам. – Прим. ред.) порядка 36 человек", – сказал он.

Губернатор подчеркнул, что ребенок, который находился в тяжелом состоянии, стабилен.

Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что не все пострадавшие были госпитализированы. Также, по его словам, есть погибшие – одна женщина.

Ранее Голубев сообщал, что посетил 20-ю городскую больницу, куда доставили 13 пострадавших детей и двоих взрослых.

На момент его приезда один ребенок был направлен на операцию, к которой были привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.

Во вторник, 30 мая, зрительская трибуна обрушилась из-за ветра во время проведения областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону. Об инциденте стало известно в 16:25 по московскому времени.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

