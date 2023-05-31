В Ростове запретили массовые мероприятия в непогоду после обрушения трибун

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Власти Ростова-на-Дону ввели запрет на проведение массовых мероприятий в непогоду после обрушения трибун, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

По его словам, соответствующие уведомления уже направлены во все подведомственные учреждения. Также планируется информировать родителей о недопустимости нахождения детей без присмотра взрослых на открытых спортивных площадках.

Накануне стало известно, что зрительская трибуна обрушилась в связи с сильным ветром. ЧП произошло во время проведения областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону.

В результате 24 ребенка получили травмы. Четверо из них находятся к тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом. В общей сложности травмы получили 37 человек, госпитализированы 8 взрослых.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ребенок, который находился в тяжелом состоянии, стабилен. Кроме того, СМИ выяснили, что после ЧП есть погибшие – одна женщина.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".