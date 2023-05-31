Мать школьника рассказала о моменте обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону

Фото: МЧС России

Очевидица обрушения трибун на Гребном канале в Ростове-на-Дону рассказала, что сначала упала крыша трибуны, затем сиденья повалились на бок, и все люди оказались под железной конструкцией, а за несколько минут до этого ветром унесло соседнюю трибуну. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Женщина отметила, что в этот день на ростовском стадионе проходил футбольный матч между двумя детскими командами – "Арсенал Ростов-на-Дону" и "Батайск СШ-2". Как только начался дождь, матч был прекращен, и дети вместе с родителями зашли под навес трибуны.

"И это буквально за пять секунд все случилось. Так все крутилось-вертелось и все. Мы стояли на трибуне на последнем ряду, потому что пытались спастись от дождя: он шел со стороны поля, а мы пытались от него спрятаться", – рассказала мать школьника.

По ее словам, на стадионе было две трибуны, на одной должны были разместиться ростовские игроки и их родители, а на другой – участники и зрители из Батайска.

Она увидела, что вторая пустая трибуна начала подниматься и полетела, после чего ветром сорвало и их трибуну.

"У одного мужчины была сильная травма, он не двигался. Дети кричали, плакали. Это все так быстро было", – сказала мать ребенка.

Она и другие родители предприняли попытки поднять металлическую конструкцию, чтобы спасти пострадавших. Им удалось достать несколько детей и передать их бригаде скорой помощи, которая дежурила у стадиона.

Вторая очевидица и пострадавшая при обрушении трибуны рассказала, что сначала она потеряла сознание, а как очнулась, начала вытаскивать своего сына из-под конструкции и других детей. Об этом сообщает телеканал "360".

Женщина вспомнила, что заметила, как какая-то труба сначала висела, а потом ее унесло ветром. Затем она увидела, как первая трибуна поднимается в воздух и переворачивается вместе с людьми.

"Я хватаю ребенка и кричу: "Всем бежать!" – вспомнила она.

После этого перевернулась вторая трибуна и, по словам женщины, она потеряла сознание от сильной боли, а когда она пришла в себя, то увидела своего раненого ребенка.

"Я обломки смахнула и вытащила сначала сына, дотащила до скорой и стала вытаскивать других. Были тяжелые дети, с перебитыми ногами", – добавила мать школьника.

Ребенок попал в реанимацию, он получил множественные рваные раны на голове, черепно-мозговую травму, травму ноги. 31 мая мальчика перевели в отделение хирургии. По словам женщины, он все еще находится в плохом состоянии, а свое она оценивает как удовлетворительное.

Она рассказала, что после произошедшего ее сын получил психологическую травму. Школьник лежал рядом с мальчиком, мать которого погибла.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что 24 ребенка получили травмы после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону.

Четверо из них находятся к тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом. В общей сложности травмы получили 37 человек, госпитализированы восемь взрослых, добавили в ведомстве.

Во вторник, 30 мая, зрительская трибуна обрушилась из-за ветра во время проведения областных соревнований по футболу на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

