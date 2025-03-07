07 марта, 18:51Происшествия
Число пострадавших при обрушении трибун цирка в Нефтегорске выросло до 8
Фото: телеграм-канал "112"
Число пострадавших при обрушении рядов со зрителями в передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области выросло до 8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Как рассказали в министерстве, на месте ЧП работала фельдшерская бригада скорой помощи. В приемное отделение медучреждения доставлены 3 человека, еще 5 обратились за помощью самостоятельно. Предварительно, травмы пострадавших оцениваются как легкой степени тяжести.
Трибуны цирка обрушились вечером 7 марта. На обрушенных сиденьях, выявили в МЧС, находились около 20 человек. Погибших в результате инцидента нет.
В результате ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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