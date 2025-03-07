Уголовное дело возбуждено после обрушения трибун в цирке Нефтегорска

Фото: телеграм-канал "112"

Уголовное дело заведено по факту обрушения трибун в передвижном цирке в Нефтегорске в Самарской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.

Как уточнило ведомство, дело было возбуждено по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

В настоящее время организованы следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Обрушение шести рядов сидений в передвижном цирке произошло 7 марта. В результате пострадали пять человек, в том числе три ребенка. По данным МЧС, на обрушившихся трибунах находились около 20 человек. При этом погибших нет.

Ранее десятилетний мальчик погиб в результате обрушения кирпичной печи. Трагедия произошла на территории частично разобранного аварийного дома в городе Шилка Забайкальского края. В связи со случившимся было заведено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

