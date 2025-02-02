Ребенок погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи в Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Следком75"

Десятилетний мальчик погиб в результате обрушения кирпичной печи. Трагедия произошла на территории частично разобранного аварийного дома в городе Шилка Забайкальского края, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК.

Инцидент произошел 2 февраля около 14:00, то есть 08:00 по московскому времени. В связи со случившимся было заведено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

По предварительной информации, в результате обрушения мальчик оказался придавлен фрагментами кирпичной печи. В настоящий момент следователи приступили к осмотру места трагедии. Они ищут и опрашивают очевидцев произошедшего.

Также специалисты назначили судебную медицинскую экспертизу. Следователи уже приступили к работе с родителями погибшего. В ходе расследования планируется также установить, кому принадлежит территория, где расположен аварийный дом.

Ранее девочка 2021 года рождения погибла после падения из окна квартиры 5-го этажа жилого дома в Москве. По предварительным данным следствия, ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и выпал из открытого окна, оперевшись на москитную сетку.