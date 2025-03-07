Жительница Нефтегорска: трибуны в цирке обрушились из-за зрителей

Фото: телеграм-канал "Подслушано Самара"

Перед представлением в цирке шапито "Скиф" в Нефтегорске Самарской области обрушились шесть рядов из-за зрителей, которые торопились на представление. Об этом "Газете.Ru" рассказала одна из зрительниц.

"Так как не все купили билеты и не все зашли в цирк, сказали, что представление откладывается на десять минут. После того как все люди уже зашли, они начали разбегаться и торопиться, чтобы найти свои места. В первый раз услышали будто хлопок, во второй раз тоже никто ничего не понял, но сиденья подпрыгнули", – отметила девушка.

По словам другой жительницы города, в цирке находились ее дети, которые также рассказали о двух хлопках и криках. Они подчеркнули, что зрители начали бежать, а пострадали те, кто был на верхних рядах.

"Мои дети сидели впереди. Они не пострадали", – уточнила женщина.

Трибуны цирка обрушились вечером 7 марта в Самарской области. МЧС выяснили, что на обрушенных сиденьях находились около 20 человек.

Погибших в результате инцидента нет, однако пострадали 8 человек. В приемное отделение медучреждения доставлены 3 человека, еще 5 обратились за помощью самостоятельно.

В результате ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

