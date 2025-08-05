Часть потолка обрушилась в подъезде дома в Амурской области

Фото: телеграм-канал "Амурские спасатели (Амурский центр ГЗ и ПБ)"

Потолок частично обрушился в подъезде жилого дома в селе Поярково Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

По информации ведомства, упавшая часть потолка находилась над лестницей, ее завалило обломками.

Прибывшие пожарные очистили пролеты от обломков. Никто из жильцов дома не пострадал, их расселили по родственникам. В данный момент дом полностью пустой. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее произошло обрушение трехэтажного административного здания в Екатеринбурге. По данным МЧС, причиной ЧП стало ветхое состояние здания.