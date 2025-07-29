Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Работы по разбору конструкций частично обрушенного дома в Астрахани завершены, рассказал начальник ГУ МЧС России по Астраханской области Юрий Землянский. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Отмечается, что пострадавших и погибших под завалами не обнаружено.

Инцидент произошел в доме № 6 на улице Ляхова 28 июля. Обрушение коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этаж, возгорания не последовало.

Спасатели эвакуировали 22 человека с самого места обрушения и из соседних подъездов. В МЧС сообщали о троих пострадавших в результате обрушения, однако в Минздраве региона уточнили, что стресс получил лишь один маломобильный житель соседнего подъезда.

После произошедшего был создан оперативный штаб. В него вошли представители всех оперативных служб и сотрудники министерства здравоохранения региона. Следователи завели уголовное дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности.

Для жителей дома развернут пункт временного размещения. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП.