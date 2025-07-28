Подъезд обрушился в жилом доме в Астрахани, передает пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло в доме № 6 на улице Ляхова. Обрушение коснулось части квартир, расположенных с первого по пятый этажи. Возгорания не последовало.

"Сотрудники МЧС России разбирают обрушенные конструкции. Проводится эвакуация жильцов и поиск возможных пострадавших", – говорится в сообщении.

Предварительно, причиной обрушения мог стать взрыв газа, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Собеседники агентства подчеркнули, что более точная информация будет установлена в ходе расследования.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж. По последним данным, при ЧП погибли семь человек, в том числе ребенок.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Поисково-спасательные работы в доме подошли к концу.