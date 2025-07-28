Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 05:35

Происшествия

В Саратове на связь вышли жители, считавшиеся пропавшими после взрыва газа в доме

Фото: ТАСС/Дмитрий Черенков

Жители Саратова, которых считали пропавшими без вести после взрыва газа в многоквартирном жилом доме, оказались живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Саратовской области.

В администрации региона подтвердили, что числившиеся пропавшими граждане вышли на связь. В момент взрыва они не находились дома. Число погибших выросло до семи, среди них – ребенок.

Ранее в МЧС Саратовской области сообщали, что местонахождение четырех жителей было неизвестно.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент поисково-спасательные работы в жилом доме были завершены.

Глава МЧС Куренков с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика