28 июля, 05:35Происшествия
В Саратове на связь вышли жители, считавшиеся пропавшими после взрыва газа в доме
Фото: ТАСС/Дмитрий Черенков
Жители Саратова, которых считали пропавшими без вести после взрыва газа в многоквартирном жилом доме, оказались живы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Саратовской области.
В администрации региона подтвердили, что числившиеся пропавшими граждане вышли на связь. В момент взрыва они не находились дома. Число погибших выросло до семи, среди них – ребенок.
Ранее в МЧС Саратовской области сообщали, что местонахождение четырех жителей было неизвестно.
Взрыв в многоквартирном доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж.
Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент поисково-спасательные работы в жилом доме были завершены.
Глава МЧС Куренков с оперативной группой вылетит в Саратов на место взрыва в жилом доме