Четыре человека пропали после взрыва газа в Саратове

Фото: ТАСС/Дмитрий Черенков

Местонахождение четырех человек неизвестно после взрыва газа в жилом доме в Саратове, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Саратовской области.

Агентство отмечает, что среди пропавших числится несовершеннолетний ребенок. В данный момент поисково-спасательные работы продолжаются.

Взрыв в многоквартирном доме в Саратове произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, еще свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

По последним данным, жертвами ЧП стали 6 человек, среди которых есть ребенок. Они направлены на амбулаторное лечение.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, все медицинские службы работают в усиленном режиме.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Он потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома.

По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 16 человек. Также ликвидирующая последствия инцидента группировка была увеличена до 406 человек.