Количество пострадавших при взрыве в Саратове увеличилось до 16

Фото: ТАСС/Дмитрий Черенков

Количество пострадавших при взрыве в жилом доме в Саратове увеличилось до 16, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Тем временем в оперативных службах рассказали, что ликвидирующая последствия инцидента группировка увеличена до 406 человек. В мероприятиях принимают участие два кинологических расчета с собаками, а также 114 единиц техники и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Последние работают в пунктах временного размещения.

Взрыв в многоквартирном доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, еще свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

По последним данным, жертвами ЧП стали 6 человек, среди которых есть ребенок. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, все медицинские службы работают в усиленном режиме.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Он потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня. 26 июля в Саратове объявлен День траура.