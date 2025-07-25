День траура объявили 26 июля в Саратове после взрыва в жилом доме

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День траура объявлен 26 июля в Саратове после взрыва в многоквартирном доме на улице Блинова, заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в телеграм-канале.

"В этот день на всей территории региона будут приспущены флаги Саратовской области и муниципальных образований. Всем организациям, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные передачи и мероприятия. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Вся область скорбит вместе с вами", – написал глава региона.

Взрыв прогремел в жилом доме в Саратове 25 июля. В результате ЧП был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, еще свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 6 человек, среди которых есть ребенок. К медикам за амбулаторной помощью обратились 15 человек.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, все медицинские службы работают в усиленном режиме.

Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Он потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома.

В настоящее время 300 человек и более 100 единиц техники привлечены к устранению последствий взрыва в доме.