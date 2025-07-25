После взрыва газа в доме в Саратове к врачам обратились 15 человек

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К врачам, которые дежурят круглосуточно на месте взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Саратове, обратились 15 человек. Помощь была им оказана амбулаторно, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он также напомнил, что продолжает работать и горячая линия, к которой обратились уже 77 человек. При этом 11 жителей попросили помочь с размещением. Их направили в гостиницу.

По словам главы области, специалисты начнут обследовать дом после завершения поисково-спасательных работ. Под завалами могут оставаться люди, поэтому МЧС РФ и региональные спасатели работают с осторожностью, не обрушая нависающие конструкции.

В ближайшее время на месте ЧП организуют освещение для работы в ночное время.

Взрыв прогремел в доме на улице Блинова в Саратове 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли 6 человек, среди которых есть ребенок.

Предварительной причиной взрыва была названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, а все медицинские службы работают в усиленном режиме.

Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В свою очередь, глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Он потребовал обеспечить круглосуточную охрану дома, а после его комплексной проверки предоставить доступ жителям непострадавших квартир.

