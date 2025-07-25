Момент взрыва в жилом доме Саратова попал на видео

Видео: телеграм-канал Readovka

Момент взрыва газа в многоэтажном доме в Саратове попал на видеокамеры. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом Readovka , видно, как от здания летит бетонная пыль – сразу после этого разрушился подъезд.

Комментируя случившееся в беседе с телеканалом "360", местный житель по имени Иван рассказал, что в его квартире "содрогались полы".

"Моя дочь с мужем мимо прошли – и взрыв, успели отбежать. <… > Перепуганные очень. Еще секунды четыре – и могли попасть под завал", – рассказал другой очевидец Сергей.

Взрыв без последующего горения в доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате разрушился угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, погибли три человека. По данным журналистов, ими оказались ребенок и двое взрослых.

Предварительная причина инцидента – утечка газа. На месте ЧП работают спасатели, кинологи и спецтехника МЧС. Они разбирают завалы и эвакуируют жильцов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.