Предварительной причиной взрыва в многоэтажке Саратова стала утечка газа

Предварительной причиной взрыва в жилом многоэтажном доме в Саратове является утечка газа. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале

"На улице Блинова работают все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. К сожалению, есть погибшие", – написал он.

Как уточнил глава области, на месте развернут оперативный штаб. В ближайшее время начнет работу и специальная горячая линия – 8 (937) 225-57-12; 8 (8452) 63-33-73.

По словам Бусаргина, в первоочередную задачу входят поисково-спасательные работы. Все медицинские службы переведены в усиленный режим. Для жителей дома организованы пункты временного размещения.

В оперативных службах ТАСС рассказали, что эпицентр взрыва, по предварительной информации, находился в квартире на 9-м этаже. После случившегося произошло разрушение квартир этажом выше и двумя этажами ниже, а также обрушение торца здания, указал собеседник агентства.

Хлопок без последующего горения в доме на улице Блинова произошел 25 июля. Он повлек за собой разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. В результате погибли три человека. По данным СМИ, среди них ребенок и двое взрослых.

Журналисты также сообщили, что хлопок повредил или разрушил более 30 квартир. В настоящее время на месте ЧП работают более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники МЧС. Они разбирают завалы и проводят эвакуацию жильцов.

По данному факту следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

