Уголовное дело возбуждено после хлопка газа в многоэтажке в Саратове

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Следователи возбудили уголовное дело после хлопка газа в многоэтажном жилом доме в Саратове, передает пресс-служба областного СК.

Инцидент подпадает под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточнили в ведомстве. Следственно-оперативная группа уже выехала на место происшествия.

Им предстоит провести осмотр и назначить необходимые судебные экспертизы, а также выполнить другие следственные действия после завершения спасательных работ.

В СК подчеркнули, что глава ведомства дал указания о проведении необходимых мероприятий и взял на личный контроль расследование.

В свою очередь, источник ТАСС из оперативных служб указал, что хлопок повредил или разрушил более 30 квартир в 5-м подъезде. По данным СМИ, дом, где случилось ЧП, панельный, десятиэтажный и имеет центральное газоснабжение. Его возвели в 2009 году.

Хлопок без последующего горения в доме на улице Блинова произошел 25 июля. Он повлек за собой разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. В результате погибли три человека. По данным СМИ, среди них ребенок и двое взрослых.

В настоящее время на месте ЧП работают более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники МЧС. Они разбирают завалы и проводят эвакуацию жильцов. Туда же направляются губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и прокурор района Константин Байкулов.