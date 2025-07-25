Режим ЧС объявлен в Саратовской области после взрыва газа в многоэтажке

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня введен после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Саратове. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Такое решение глава области объяснил необходимостью оперативного взаимодействия всех служб и ведомств, а также привлечением максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим.

Губернатор также подчеркнул, что поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Там в круглосуточном режиме дежурят медики. Глава региона уточнил, что все пострадавшие получили медицинскую помощь амбулаторно.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности территория вокруг взорвавшегося дома оцеплена сотрудниками полиции. По данным Бусаргина, спасатели обеспечены всем необходимым, они используют технику и оборудование. Планируется, что поисково-спасательные работы продолжатся и ночью.

Полное обследование здания специалисты начнут утром в субботу, 26 июля. После окончания всех спасательных мероприятий власти региона примут решение о допуске жильцов в квартиры. До этого момента все нуждающиеся смогут получить место для размещения.

Взрыв в девятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. Он привел к разрушению углового подъезда с 7-го по 10-й этаж и повреждению более 30 квартир.

В результате случившегося погибли 4 человека. Число пострадавших, по последним данным, составило 7.

Предварительной причиной ЧП названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, а все медицинские службы работают в усиленном режиме. Кроме того, спасательную операцию продолжают более 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники. Также на место трагедии вылетит глава МЧС РФ Александр Куренков.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

