Семь человек пострадали при взрыве газа и обрушении в жилом доме в Саратове

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Семь человек получили ранения в результате взрыва газа в жилом многоэтажном доме в Саратове, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу областного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Взрыв в девятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове произошел 25 июля. Он повлек за собой разрушение углового подъезда с 7-го по 10-й этаж. По данным СМИ, повреждения также получили более 30 квартир.

Согласно предварительной версии, причиной ЧП стала утечка газа. По данному факту следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время на месте ЧП продолжают работать около 20 спасателей, кинологи и 8 единиц техники МЧС. Там же был развернут оперативный штаб, а медслужбы переведены в усиленный режим.