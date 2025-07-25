Спасатели обнаружили живого человека под завалами дома в Саратове

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Саратове спасатели обнаружили живого человека под завалами дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Найденным оказался мужчина, передает ТАСС со ссылкой на спасателя. По его словам, пострадавшему 39 лет, в момент ЧП он находился на кухне.

Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, после завершения поисково-спасательных работ и обследования здания специалисты оценят нанесенный ущерб. Пострадавшим окажут материальную поддержку из резервного фонда.

"В случае если эксперты подтвердят отсутствие угрозы дальнейшего разрушения дома и возможность его восстановления для дальнейшей безопасной эксплуатации, будут выделены все необходимые средства для проведения строительных работ", – написал он в своем телеграм-канале.

Взрыв без последующего горения в доме на улице Блинова произошел 25 июля. В результате разрушился угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж.

Предварительная причина инцидента – утечка газа. На данный момент на месте ЧП работают спасатели, кинологи и спецтехника МЧС. Они разбирают завалы и эвакуируют жильцов.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.