Один человек погиб в результате хлопка на предприятии в Волжском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб и четверо пострадали в результате хлопка на металлургическом предприятии города Волжского в Волгоградской области, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По предварительной информации, во время ремонтных работ в одном из цехов завода в результате разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением.

В тот момент на месте находились пять сотрудников. Один из них скончался на месте, еще четверо были госпитализированы с ожогами различной степени. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, еще двоих – как средней степени тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. На месте ЧП работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края обрушилась порода. В результате один человек погиб. Спасательную операцию по эвакуации тела провели горноспасатели.