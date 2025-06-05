Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Камчатском крае

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Обрушение породы произошло на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края. В результате инцидента погиб один человек, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.

Он добавил, что горноспасатели уже осуществили спасательную операцию по эвакуации тела.

В середине мая авария произошла на трансформаторной станции в Кузбассе. В связи с инцидентом началась эвакуация работников трех шахт.

Власти региона также сообщали об исчезновении напряжения на подстанции в Кемеровской области, в результате чего в населенных пунктах Полысаево и Никитинский без света оставались 26 485 человек.

Спустя некоторое время все работники обесточенных шахт в Кузбассе были выведены на поверхность. Были запущены вентиляторы главного проветривания в шахтах и подано электроснабжение. В общей сложности в трех шахтах, где проводилась эвакуация, находились 420 человек.