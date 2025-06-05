02:12Происшествия
Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Камчатском крае
Фото: 123RF/irinaelement
Обрушение породы произошло на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края. В результате инцидента погиб один человек, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.
Он добавил, что горноспасатели уже осуществили спасательную операцию по эвакуации тела.
В середине мая авария произошла на трансформаторной станции в Кузбассе. В связи с инцидентом началась эвакуация работников трех шахт.
Власти региона также сообщали об исчезновении напряжения на подстанции в Кемеровской области, в результате чего в населенных пунктах Полысаево и Никитинский без света оставались 26 485 человек.
Спустя некоторое время все работники обесточенных шахт в Кузбассе были выведены на поверхность. Были запущены вентиляторы главного проветривания в шахтах и подано электроснабжение. В общей сложности в трех шахтах, где проводилась эвакуация, находились 420 человек.