Минугля Кузбасса: все работники выведены из шахт на поверхность

Фото: телеграм-канал "Министерство угольной промышленности Кузбасса"

Все работники обесточенных шахт в Кузбассе были выведены на поверхность. Об этом ТАСС рассказали в региональном министерстве угольной промышленности.

Кроме того, были запущены вентиляторы главного проветривания в шахтах и подано электроснабжение.

Исполняющий обязанности министра угольной промышленности Кузбасса Андрей Брижак сообщил губернатору региона Илье Середюку, что в общей сложности в трех шахтах, где проводилась эвакуация, находилось 420 человек. Глава области разместил видеозапись из беседы в своем телеграм-канале.

Авария на трансформаторной станции в Кузбассе произошла днем 16 мая. В связи с этим была произведена эвакуация работников трех шахт – "Байкаимская", "Комсомолец" и имени С. М. Кирова.

При этом власти региона сообщили об исчезновении напряжения на подстанции в Кемеровской области, в результате чего в населенных пунктах Полысаево и Никитинском без света остались 26 485 человек. Кроме того, по причине отключения двух питающих ВЛ-110 кВ электричества не было в одной больнице, пяти школах, 11 детских садах и 13 объектах водоснабжения.

