Уголовное дело возбуждено после ЧП на нефтяной вышке в ЯНАО

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Следователи возбудили уголовное дело после ЧП при проведении буровых работ на нефтяной вышке в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

По предварительным данным ведомства, 10 мая на Фестивальном месторождении сотрудники предприятий "Харампурнефтегаз", "Везерфорд" и "Беларуснефть Сибирь" выполняли мероприятия по обслуживанию скважин. При этом работники нарушили требования промышленной безопасности, из-за чего произошло возгорание скважины.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Сотрудники СК провели осмотр места ЧП, назначили криминалистические и пожаротехнические экспертизы и изъяли документы. Расследование дела находится под контролем руководства следственного управления.

Инцидент произошел в Пуровском районе. В результате пострадали три человека, двое из которых работают в подрядных организациях. Все пострадавшие в настоящий момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Прокуратура ЯНАО инициировала проверку по факту пожара на месторождении. В частности, правоохранители дадут оценку соблюдению требований безопасности при проведении работ.