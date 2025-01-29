Спасатели нашли тело мужчины, пропавшего после взрыва на производстве в Приамурье

Фото: Главное Управление МЧС России по Амурской области

Сотрудники МЧС нашли тело мужчины, пропавшего после взрыва в производственном здании в Белогорске Амурской области. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что на месте работали 41 специалист и 11 единиц техники. Местонахождение пропавшего удалось найти во время обследования одного из бункеров при помощи камеры.

28 января на 7-м этаже производственного помещения в Белогорске прогремел взрыв, из-за которого был приостановлен технологический процесс. Работникам предприятия удалось эвакуироваться самостоятельно.

Власти региона ввели режим ЧС на маслоэкстракционном заводе, где произошел взрыв. Сотрудники СК и прокуратуры начали проверку по факту происшествия.