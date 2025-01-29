Спасатели нашли возможное местонахождение пропавшего после взрыва в Приамурье

Фото: телеграм-канал "МЧС Амурской области"

Сотрудники МЧС обнаружили предположительное местонахождение мужчины, пропавшего после взрыва в производственном здании в Белогорске Амурской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Местонахождение пропавшего удалось найти во время обследования одного из бункеров при помощи камеры. Отмечается, что резервуар заполнен шротом – требуется разгрузка 28 тонн. Спасатели проводят выгрузку руками, работы ведутся круглосуточно. На данный момент произведена выгрузка 6 тонн.

Взрыв произошел на 7-м этаже производственного помещения в Белогорске 28 января. В результате ЧП был приостановлен технологический процесс. В МЧС уточняли, что работникам предприятия удалось эвакуироваться самостоятельно.

Позже власти Белогорска ввели режим ЧС на маслоэкстракционном заводе, где произошел взрыв. Следственный комитет, а также прокуратура Белогорска начали проверку по факту происшествия.