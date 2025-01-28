Режим ЧС введен в Белогорске Амурской области после взрыва на заводе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Власти Белогорска Амурской области ввели режим ЧС на маслоэкстракционном заводе, где ранее произошел взрыв в производственном здании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Станислава Мелюкова.

Глава Белогорска отметил, что человек, который оказался под завалами в результате взрыва, пока не найден. Поисковые работы продолжаются, уточнил он. К процессу спасатели привлекли кинолога, уточнили в МЧС по региону. Всего на месте ЧП задействованы 41 человек и 11 единиц техники.

Следственной комитет, а также прокуратура Белогорска начали проверку по факту происшествия.

Во вторник, 28 января, в 08:55 по московскому времени на 7-м этаже производственного помещения в Белогорске произошел взрыв. В результате ЧП был приостановлен технологический процесс. В МЧС уточняли, что работникам предприятия удалось эвакуироваться самостоятельно.