Четверо пострадавших при взрыве на Урале находятся в состоянии средней тяжести

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Четыре человека, пострадавшие при взрыве в жилом пятиэтажном доме в Ивделе Свердловской области, находятся в состоянии средней тяжести, передает пресс-служба департамента информационной политики субъекта.

Помощь пострадавшим окажут медики Ивдельской ЦРБ. В общей сложности к врачам после инцидента обратились семь человек, однако трое из них отказались от госпитализации.

Региональное ГУ МЧС уточнило, что 19 жильцов дома, в том числе семь детей, эвакуировались самостоятельно. Ранее сообщалось, что прибывшие на место спасатели помогли выбраться из здания десяти людям, а 16 покинули его сами.

ЧП произошло утром 26 июня. По предварительным данным, в одной из квартир дома взорвался газовый баллон, в результате чего погибли два человека. Еще шестеро пострадавших поступили в больницу с предварительными диагнозами "отравление угарным газом" и "гипертонический криз как реакция на стресс".

В связи с произошедшим правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".